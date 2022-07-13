Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de kadro takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varıp, İstanbul 'a getirdiği milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki genç forvet için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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