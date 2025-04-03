Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

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TFF, Süper Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini Mehmet Türkmen yönetecek.

03.04.2025 12:42
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev alacak.

Ligde 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk

6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ümit Aytar:
    fenerasyon yine fenevli operasyon çocuğunu atamış maça 5 3 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Hakemler yendirir trabzonu 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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