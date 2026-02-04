Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek

04.02.2026 09:31
Haber Videosu

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinin ardından eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için Al-Hilal'e teklif yaptı; Suudi ekibinin yabancı kuralı nedeniyle transfere sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kanté hamlesinin ardından bu kez eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, sezon başında Al-Hilal'e gönderdiği genç stoperi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

YUSUF AKÇİÇEK GÜNDEMDE

Stoper hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldı. Genç savunmacı, daha önce sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişmişti.

TEKLİF YAPILDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için Al-Hilal'e resmi teklif sundu. Haberde, Suudi Arabistan'da değişen yabancı kuralı nedeniyle Al-Hilal'in Yusuf Akçiçek'i ana kadroya yazamaması halinde transfere sıcak bakacağı ifade edildi.

AL-HİLAL PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla toplam 15 resmi maçta görev aldı. Genç stoper, Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımına 1 golle katkı sağladı.

22 MİLYON EUROLUK SATIŞTI

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i sezon başında Al-Hilal'e 22 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesiyle satmıştı. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için şartları zorladığı belirtiliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • YoH null YoH null:
    her transfere yıldız yazıp durmayın yav kafa mi buluyorsunuz 13 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    ucuzdan alsınlar. 10 0 Yanıtla
  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Akıyor akıyor ?? 2 2 Yanıtla
  • Neset null Neset null:
    iyi biraz daha kaziklandi fener sevindim valla inşallah cok para çıkmıştır klüpten zaten eski takımı cömert kante diye paylaşım yapmış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
