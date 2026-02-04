Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kanté hamlesinin ardından bu kez eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, sezon başında Al-Hilal'e gönderdiği genç stoperi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

YUSUF AKÇİÇEK GÜNDEMDE

Stoper hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldı. Genç savunmacı, daha önce sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişmişti.

TEKLİF YAPILDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için Al-Hilal'e resmi teklif sundu. Haberde, Suudi Arabistan'da değişen yabancı kuralı nedeniyle Al-Hilal'in Yusuf Akçiçek'i ana kadroya yazamaması halinde transfere sıcak bakacağı ifade edildi.

AL-HİLAL PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla toplam 15 resmi maçta görev aldı. Genç stoper, Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımına 1 golle katkı sağladı.

22 MİLYON EUROLUK SATIŞTI

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i sezon başında Al-Hilal'e 22 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesiyle satmıştı. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için şartları zorladığı belirtiliyor.