Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kanté hamlesinin ardından bu kez eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için devreye girdi. Sarı-lacivertliler, sezon başında Al-Hilal'e gönderdiği genç stoperi yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Stoper hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldı. Genç savunmacı, daha önce sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişmişti.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için Al-Hilal'e resmi teklif sundu. Haberde, Suudi Arabistan'da değişen yabancı kuralı nedeniyle Al-Hilal'in Yusuf Akçiçek'i ana kadroya yazamaması halinde transfere sıcak bakacağı ifade edildi.
Yusuf Akçiçek, Al-Hilal formasıyla toplam 15 resmi maçta görev aldı. Genç stoper, Asya Şampiyonlar Ligi'nde takımına 1 golle katkı sağladı.
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i sezon başında Al-Hilal'e 22 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesiyle satmıştı. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için şartları zorladığı belirtiliyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)