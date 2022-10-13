Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında bugün Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.
AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Mücadele Exxen ekranlarından canlı yayımlanacak.
Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.
Tedavileri süren Mert Hakan, Peres, King ve Arao'nun yanı sıra kas ağrısı bulunan Zajc forma giyemeyecek.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, Rossi, Pedro, Valencia
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Temsilcimiz 3 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek - Son Dakika