Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Temsilcimiz 3 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek - Son Dakika
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Temsilcimiz 3 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek

13.10.2022 08:25
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Temsilcimiz 3 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam 19.45'te AEK Larnaca'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında bugün Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Mücadele Exxen ekranlarından canlı yayımlanacak.

FENER KAZANIRSA GRUBU İLK 2'DE BİTİRMEYİ GARANTİLEYECEK

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.

TEMSİLCİMİZDE 5 EKSİK

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Tedavileri süren Mert Hakan, Peres, King ve Arao'nun yanı sıra kas ağrısı bulunan Zajc forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, Rossi, Pedro, Valencia

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