Valencia'anın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın - Son Dakika
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Valencia'anın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın

14.08.2022 15:44

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu santrfor Maxi Gomez ile her konuda anlaşılmasına rağmen oyuncunun kulübü Valencia'nın yüksek bonservis beklentisi transferin önünü tıkamıştı. Yapılan son teklifte yer alan, "sonraki satıştan pay" maddesi sonrası inadı kırılan İspanyol ekibi, anlaşmaya sıcak bakıyor.

Merkez santrfor eksikliğini gidermek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Valencia'dan Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın. İspanyol ekibi, sarı-lacivertlilerin güncellediği yeni teklifine olumlu yaklaştı.

FENERBAHÇE, MAXI GOMEZ İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Maxi Gomez,Fenerbahçe'nin yıllık 2.5 milyon euro ve başarı bonusları karşılığında yaptığı teklifi kabul etmişti. İspanyol ekibi, sarı-lacivertlilerden 12 milyon euro bonservis istemiş, Fenerbahçe ise bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyordu.

TEKLİFE YENİ MADDE EKLENDİ

Fenerbahçe, Valencia'ya yaptığı teklifte yeni bir güncellemeye gitti. Konu hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yapan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, Maxi Gomez için yeni bir teklif yaptı. Bonservis bedeli aynı fakat teklife 'Sonraki satıştan pay' maddesi eklendi. Valencia bu teklife sıcak bakıyor. Maxi Gomez, İstanbul seyahati için kulüplerin anlaşmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Valencia'anın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın - Son Dakika
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