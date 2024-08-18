Fenerbahçe ve Göztepe Berabere Kaldı

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Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe'nin teknik direktörü Stoilov'un iyi bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Takımını Süper Lig'e çıkardı, onun oyun stiline saygı duyuyorum. Futbolda hiçbir şey tesadüf değildir. Bu sonuca şanssızlık diyebilirim ama hiçbir şey tesadüf değildir. Aynı durum 3'üncü kez tekrarlanıyor. Lugano maçlarında da oldu. Bizim maçları bitirmemiz gerekiyor. İlk yarıda bulamadığımız boşlukları ikinci devrede bulduk, 3'üncü golü bulabilirdik. 2-1'den sonra da Cenk ve Maksimin'in pozisyonları vardı. Puan kaybının birinci sebebi maçları bitirmiyoruz, maçları öldürecek fırsatları değerlendiremiyoruz. Yeterli kadar akıllı davranmıyoruz" diye konuştu.

"MAÇLARI AKILLI OYNAMALIYIZ"

Türk futbolunun doğasına adapte olması gerektiğini belirten Mourinho, "Oyuncularımın da gerekirse yerde yatmaları gerekiyor, sakatlık taklidi yapmaları gerekiyor. Kimine göre bu bazı ülkelerde anti futbol olarak değerlendiriliyor kimi ülkelerde normal futbol. Rakiplerimizin bize yaptığını biz de yaparsak maçı öldürecek fırsatları yakalarız. Devre arasında hırslı olmalıyız, fırsatları değerlendirmeliyiz dedim. Ben sihirbaz değilim, sadece tecrübeliyim. Rakip bir gol bulursa maça ortak olur. Ayrıca Göztepe'ye inanılmaz bir destek vardı. Bizim hatamız maçları bitirecek hırsa sahip olmamak ve akıllı olmamak" yorumunu yaptı.

"SAHADAKİ OLAYLARI GÖRMEDİM"

Ali Koç'un saha içinde yaşadığı durumu değerlendiren Mourinho, "Ne olduğunu bilmiyorum, olayları görmedim sadece büyük bir kalabalık vardı, oyuncularım da ne olduğunu anlamadı. Hakem niye oyunu durdurdu onu da anlamadım. Ben sadece oyuncularımı motive etmeye çalıştım. Ev sahibi taraftarlar maça etki ederler. Latin Amerika'da da böyledir. Ev sahibi taraftar sonuca etki ederler ama maçı bitirmeyi becerebilirseniz burada destek azalır. 3'üncü golü atsaydık destek kalmayacaktı. Rakibe gol fırsatı verdik. Duran toplara çalışmıştık çünkü Göztepe'nin uzun boylu oyuncuları var. Uzun topları iyi savunmalıydık. Böyle bir golü yememeliydik" ifadelerini kullandı.

STANIMIR STOILOV: TAKIM BÜYÜK MÜCADELE VERDİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise bu akşamki maçın iki takım açısından da çok zor geçtiğini söyledi.

Bulgar teknik adam, "Sahada futbol savaşı vardı. İki takım da kazanmak için oynadı. Beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımım 1-0'a kadar taktiksel disiplini uyguladı. İkinci yarıda aklımızı tekrardan toparladık. İstediklerimizi yapmaya başladık. İnanılmaz destek veren taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Birlik olduğumuz zaman her maçı değiştirebiliriz. Takım büyük bir mücadele verdi. Kaybetseydik bile bu mücadele çok değerliydi" dedi.

"RAKİBİMİZİN GÜCÜ TÜKENDİ"

Takımda geliştirmeleri gereken eksikliklerin olduğunu vurgulayan Stoilov, "Aynı zamanda çalışmamız gereken, geliştirmemiz gereken şeyler var. Yeni katılan oyuncularımız oldu. Takım halinde çalışmak için zamana ihtiyacımız var, en güçlü potansiyele ulaşacağız. Her maçı kazanmak istediğimizi biliyoruz. Biz önde baskıyı uygulamak üzere çalışıyoruz, bu da maça yansıyor. Son dakikalarda rakibimiz gücünü kaybetmeye başladı. Biz de bu baskıyı kurduk ve sonuca ulaştık. Hakemleri değerlendirmek benim işim değil benim, işim hatalarımızı en aza indirgemek. Biz ofansif futbol oynayacağız. Kimseden çekinmeden kendi oyun tarzımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Her maçta ofansif oyun tarzını benimseyeceğiz. Çünkü muhteşem bir taraftara sahibiz, onlara cesur futbol izletmeliyiz. Tedirgin futbol izletemeyiz, İnsanlar sadece defans izlemeye gelmiyorlar. Bizim Avrupa hedefimiz var ve bu hedef çok gerçekçi" cümlelerini kurdu.