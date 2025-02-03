FENERBAHÇE camiasının ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ogün Altıparmak, düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.
Ogün Altıparmak için ilk tören Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapıldı. Tesislerideki törenin ardından merhum Ogün Altıparmak'ın cenazesi, Erenköy Galip Paşa Camii'nden ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, futbolcular ve eski sporcular katıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe ve Türk Futbolu Ogün Altıparmak'ı Uğurladı - Son Dakika
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