Fenerbahçe\'ye Youssef En-Nesyri\'den kötü haber

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri için gelen teklifler yönetimi tatmin etmezken, Faslı golcünün takımda kalma ihtimali güç kazandı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri için beklenmedik bir tablo ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirirken şartların beklentilerin altında kalması nedeniyle süreci askıya aldı.
Fenerbahçe, En-Nesyri için Napoli ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüpten teklif aldı. Ancak bu tekliflerin kiralama ve satın alma opsiyonu içermesi, yönetimi tatmin etmedi. Sarı-lacivertliler, doğrudan bonservis geliri sağlayacak bir transfer modeli üzerinde duruyor.
Yönetim, En-Nesyri'nin takımda kalması durumunda yeni bir forvet transferi yapmayı düşünmüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hücum hattındaki mevcut yapıdan memnun olması da Faslı golcünün Fenerbahçe'de kalma olasılığını artırdı.
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için en az 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Bu rakama ulaşılmaması halinde oyuncunun satışına onay verilmeyeceği ifade edildi.
