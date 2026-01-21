Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber - Son Dakika
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye Youssef En-Nesyri\'den kötü haber
21.01.2026 13:55
Fenerbahçe\'ye Youssef En-Nesyri\'den kötü haber
Haber Videosu

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri için gelen teklifler yönetimi tatmin etmezken, golcü oyuncunun takımda kalma ihtimali artıyor. En-Nesyri için Napoli ve Juventus gibi kulüplerden teklifler alındı ancak kiralama ve satın alma opsiyonu içeren teklifler yönetimi tatmin etmedi. Fenerbahçe, En-Nesyri için en az 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi ve bu rakama ulaşılmaması halinde oyuncunun satışına onay verilmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Youssef En-Nesyri için gelen teklifler yönetimi tatmin etmezken, Faslı golcünün takımda kalma ihtimali güç kazandı.

EN-NESYRI TRANSFERİNDE SÜRPRİZ GELİŞME

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri için beklenmedik bir tablo ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirirken şartların beklentilerin altında kalması nedeniyle süreci askıya aldı.

KİRALAMA FORMÜLLERİ GERİ ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe, En-Nesyri için Napoli ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüpten teklif aldı. Ancak bu tekliflerin kiralama ve satın alma opsiyonu içermesi, yönetimi tatmin etmedi. Sarı-lacivertliler, doğrudan bonservis geliri sağlayacak bir transfer modeli üzerinde duruyor.

KALMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Yönetim, En-Nesyri'nin takımda kalması durumunda yeni bir forvet transferi yapmayı düşünmüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hücum hattındaki mevcut yapıdan memnun olması da Faslı golcünün Fenerbahçe'de kalma olasılığını artırdı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ NET

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için en az 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Bu rakama ulaşılmaması halinde oyuncunun satışına onay verilmeyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Juventus, Spor

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkan demir Erkan demir:
    Buda patladı desene, alınteri ile alinınca böyle oluyor. 0 2 Yanıtla
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber - Son Dakika
