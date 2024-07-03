Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde akşam saatlerinde tamamı basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda pas ile hücum çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.