Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 3 gruba ayrılarak pas ve hücum çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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