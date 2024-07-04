Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 3 gruba ayrılarak pas ve hücum çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.