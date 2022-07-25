Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Göztepe, el değiştirmiş ve Rasmus Ankersen'in İngiltere merkezli Sports Republic spor yatırımları şirketi bünyesine geçmişti. Transfere hız veren İzmir ekibi, Fenerbahçe'nin genç golcüsü için harekete geçti.
NTV'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin Watford takımından kadrosuna dahil etti Tiago Çukur'u Göztepe'nin kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin de 19 yaşındaki oyuncuyu oynayabileceği bir takıma göndermeyi planladığı ve Göztepe'ye sıcak baktığı kaydedildi.
Kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilen Tiago Çukur, ay-yıldızlı formayı ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda giydi. UEFA Uluslar Lig C Grubu karşılaşmasında İzmir'de Litvanya'yı ağırlayan milli takımımız maçı 2-0 kazanırken, Tiago 84'üncü dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olmuştu.
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