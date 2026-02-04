Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti - Son Dakika
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti
04.02.2026 14:59
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri\'ye veda etti
Fenerbahçe, Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri için teşekkür mesajı yayımlayarak Faslı golcüye resmen veda etti.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri için resmi bir veda mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, Faslı golcünün transferinin tamamlandığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA PAYLAŞILDI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Youssef En-Nesyri'nin Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, En-Nesyri'nin Fenerbahçe formasıyla sahada gösterdiği mücadele ve profesyonelliğe vurgu yapıldı.

TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEĞİ

Kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti - Son Dakika
