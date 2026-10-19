Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten müzdarip - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten müzdarip

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Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlık süreci tartışma yarattı. İspanyol futbolcunun ameliyat olması gerektiğinin İngiltere'deki kontrollerin ardından ortaya çıkması, kulübün daha önce yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. Sarı-lacivertli camiada hem sakatlık sürecine ilişkin bilgilendirmeler hem de Anderson Talisca'nın satılma kararı sorgulanıyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili gelişmeler, sarı-lacivertli camiada soru işaretlerine neden oldu. Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından tedavi süreci devam eden İspanyol futbolcunun ameliyat olması gerektiğinin belirlenmesi, daha önce yapılan açıklamalarla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAKATLANDI

Asensio, 5 Nisan'da oynanan Beşiktaş derbisinde Oh'un müdahalesi sonrasında sakatlandı. İlk MR incelemesinde dizindeki şişlik nedeniyle net bir değerlendirme yapılamadığı, daha sonra ise 2019 yılında ameliyat geçirdiği sol dizindeki ön çapraz bağda gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

AMELİYAT İDDİASI YALANLANMIŞTI

22 Ağustos'taki Konyaspor karşılaşmasının ardından Asensio'nun ameliyat olmak istediği yönünde haberler ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi bu iddiaları yalanlarken İspanyol futbolcu da yayımladığı videoyla ameliyat talebinde bulunduğu yönündeki haberleri reddetti.

Bir süre sahalardan uzak kalan Asensio, Rizespor karşılaşmasında yeniden forma giydi. Ancak bu maçta dizinde tekrar şişlik meydana geldi.

İNGİLTERE'DEKİ MR SONRASI AMELİYAT KARARI

İngiltere'de yapılan MR incelemesinde Asensio'nun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiği belirtildi. İspanyol futbolcunun doktoru Manuel Leyes ile Prof. Dr. Ömer Taşer'in, oyuncunun ameliyat olması gerektiği yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

ASENSIO-İSMAİL KARTAL KRİZİ İDDİALARI

Asensio'nun Aston Villa karşılaşmasının kadrosuna alınmaması ve Oğuz Çetin ile FBTV'de yayımlanan görüntüleri, futbolcuyla teknik direktör İsmail Kartal arasında sorun yaşandığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılmaması, söz konusu iddiaların daha da tartışılmasına neden oldu.

TALISCA'NIN SATIŞI SORGULANIYOR

Asensio'nun 2019 yılında da aynı dizinden ameliyat geçirmiş olması ve yeniden operasyon ihtimalinin gündeme gelmesi, Fenerbahçe'nin transfer tercihlerini tartışmaya açtı.

Sarı-lacivertli camiada, Asensio'nun sağlık sorunları sürerken Anderson Talisca'nın neden satıldığı ve futbolcunun sakatlık durumuna ilişkin kamuoyunun neden daha erken bilgilendirilmediği soruları öne çıktı.

Fenerbahçe'de Asensio krizi! Herkes aynı dertten müzdarip
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