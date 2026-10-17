Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.
Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran, Ruan, Ui-jo, İbrahim, Arda.
CANLI ANLATIM:
3' Fenerbahçe kendi yarı sahasında pas yaparak oyun kurmaya ve atak geliştirmeye çalışıyor.
2' Skriniar topu Ederson’a döndü. Ederson uzaklaştırmak isterken hata yaptı, top Ui-Jo Hwang’ın önünde kaldı. Hwang’ın şutunda savunma araya girerek büyük tehlikeyi önledi.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
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