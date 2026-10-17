Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek - Son Dakika
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Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. 

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran, Ruan, Ui-jo, İbrahim, Arda.

CANLI ANLATIM:

3' Fenerbahçe kendi yarı sahasında pas yaparak oyun kurmaya ve atak geliştirmeye çalışıyor.

2' Skriniar topu Ederson’a döndü. Ederson uzaklaştırmak isterken hata yaptı, top Ui-Jo Hwang’ın önünde kaldı. Hwang’ın şutunda savunma araya girerek büyük tehlikeyi önledi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz. 

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Trendyol Süper LigFenerbahçeAlanyasporFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Tandogan Dogan Tandogan Dogan:
    Bu arap ismailin son maci olacak 0 1 Yanıtla
    1234567 1234567:
    nedir arap'a olan kinin 1 0
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