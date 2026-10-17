Fenerbahçe'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal

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Fenerbahçe\'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Greenwood'un kaçırdığı penaltının devamında topu ağlara gönderen İrfan Can Kahveci'nin attığı gol, milli oyuncunun ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, zorlu mücadelenin 16. dakikasında Levent Mercan'ın yerde kalması sonucu penaltı kazandı.

İRFAN CAN GOLÜ ATTI ANCAK İPTAL

Penaltıda topun başına geçen Mason Greenwood, kaleciyi geçemedi. Kaleciden seken topu filelere gönderen İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı. Karşılaşmanın hakemi, milli oyuncu İrfan Can'ın penaltı vuruşu sırasında ceza sahasına erken girmesi gerekçesiyle golü iptal etti. 

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İrfan Can KahveciMason GreenwoodAlanyasporFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ezikbahce 0 0 Yanıtla
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