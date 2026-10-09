Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe\'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Cezasını atlatan Mert Hakan Yandaş, Rizespor deplasmanı kamp kadrosunda yer aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunu açıkladı.

MERT HAKAN YANDAŞ KADRODA

Sarı-lacivertlilerde 6 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı

Sarı-lacivertli kulübün kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık, Skriniar, Ake, Oppong, Levent, Archie Brown, Semedo, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
Mert Hakan YandaşFenerbahçeRizesporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necmi Kara Necmi Kara:
    Ortalık niye karışıyor gayet normal olan bişey 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Fenerbahçenin neden şampiyon olamıyor adlı belgesel izleyin. 0 0 Yanıtla
  • harun 8071 harun 8071:
    sttmn çapsızları sizi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Okan Buruk’u korkutan gelişme Futbolcularını tek tek uyardı Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
16:28
Fenerbahçe’de ayrılık 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ayrılık! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
16:15
AK Parti’nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis’te İşte yatırımcılara ödenecek rakam
AK Parti'nin 9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte yatırımcılara ödenecek rakam
16:12
Murat Cemcir’in çöküşü Şirketi resmen iflas etti
Murat Cemcir'in çöküşü! Şirketi resmen iflas etti
16:00
Bakan Göktaş’a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
Bakan Göktaş'a yönelik iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Ellerine ne tutuşturulsa saldırıyorlar
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 17:18:05. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei