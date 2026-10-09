Fenerbahçe\'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı

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Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu. Cezasını atlatan Mert Hakan Yandaş, Rizespor deplasmanı kamp kadrosunda yer aldı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunu açıkladı.
MERT HAKAN YANDAŞ KADRODA
Sarı-lacivertlilerde 6 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
Sarı-lacivertli kulübün kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ederson, Mert Günok, Tarık, Skriniar, Ake, Oppong, Levent, Archie Brown, Semedo, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.
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