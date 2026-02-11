Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu - Son Dakika
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
11.02.2026 19:12
Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu katıldığı bir programda gündem ve geleceğe dair konuştu. En büyük hayalini açıklayan Ferdi, ''En büyük hayalim ve hedefim en üst düzey kulüplerde oynamak ve Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer almak.'' dedi.

Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

''BU BENİ MUTLU EDİYOR''

İngiltere'deki yaşamı ve futbol hayatı hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "İngiltere'de günlerim güzel geçiyor. Sakatlıktan döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Çok sayıda maç oynadım ve eski seviyeme oldukça hızlı döndüm, bu da beni oldukça memnun ediyor. Maçın oyuncusu seçilme konusuna gelince ise bunu tek başıma yapmam mümkün değil, takım arkadaşlarımın desteğine ihtiyacım var. Herkes benim için mücadele etti, bu beni mutlu ediyor. Ama bir takım olarak kazanmak benim için her şeyden daha önemli." dedi.

''EN BÜYÜK HAYALİM''

En büyük hayalinin en üst düzey kulüplerde oynamak olduğunu söyleyen 26 yaşındaki milli yıldız, ''Kendimi oldukça hırslı bir insan olarak görüyorum. Premier League'e gelmemin nedenlerinden biri de kendimi test etmek, ne kadar ileri gidebileceğimi ve hangi seviyeye ulaşabileceğimi görmekti. En büyük hayalim ve hedefim en üst düzey kulüplerde oynamak ve Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer almak.'' sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

Brighton ile bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    şampiyonlar Ligi'nde oynamak gibi bir hayalin vardıda Galatasaray'a niye gitmedim 2 0 Yanıtla
  • Mikel Mikel:
    hello !! 0 0 Yanıtla
  • Kelebek77 Kelebek77:
    en büyük hayali şampiyonlar liğinde devamlı oynamaksa adam birdaha kadıköyden bile geçmez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
