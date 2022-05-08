Ferdi Kadıoğlu'ndan derbi sonrası öz eleştiri: Tuzağa düştük - Son Dakika

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan sezonun son derbisi adeta nefes kesti. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, mücadeleyi değerlendirdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Derbi maçları bizim için çok önemli, sahada her şeyimizi verdik. Maça iyi başladık, 1-0'ı bulduk, 2-0'ı da bulabilirdik. Bizim yaptığımız penaltıdan rakip 1-1 yaptı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bu yüzden bizim için her puan önemli. Bugün kazanabilirdik, o yüzden hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama bir puan da idare eder. Önümüzdeki hafta bu işi bitirmek istiyoruz." dedi.

"İLK YARIDA BİZİ PROVEKE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, "Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük." ifadelerini kullandı.