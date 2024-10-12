Fethiye'de Yüzme Yarışları Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fethiye'de Yüzme Yarışları Heyecanı

Fethiye\'de Yüzme Yarışları Heyecanı

Fethiye'de düzenlenen 5. Uluslararası Spor Festivali, 19 ülkeden 231 sporcu ile açık su yüzme yarışlarıyla başladı.

12.10.2024 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de düzenlenen 5. Uluslararası Spor Festivali, açık su yüzme yarışlarıyla heyecan dolu anlara sahne oldu.

Fethiye'de düzenlenen "5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" kapsamında, Ölüdeniz'de gerçekleştirilen açık su yüzme yarışı büyük ilgi gördü. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin ikinci haftasında, 1500 ve 3000 metrelik parkurlarda düzenlenen yarışlara ve bayrak mücadelesine 19 ülkeden 231 sporcu yarıştı. Yüzme yarışlarına toplamda 1731 sporcu katıldı.

1500 metre genel klasman erkekler kategorisinde, Ögeday Samatlı birinci, Duygun Yurteri ikinci, Omar Daaboul ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Sıla Pazar, ikinciliği Zeynep Özertanlar, üçüncülüğü ise Nil Yıldız kazandı. 3000 metre genel klasman erkekler yarışında Duygun Yurteri birinci olurken, Okan Ulaş ikinci ve Umut Gürsel üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 3000 metrede ise Zeynep Balto birinci, Seçil Koldaş ikinci ve Elif Can üçüncü oldu.

"Gururluyuz ve Üzerine Koyarak Etkinliklerimize Devam Edeceğiz"

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sene beşincisini düzenlediğimiz spor festivalini geçen hafta bisiklet yarışıyla başlattık. Bugün de açık su yüzme yarışları start aldı. Yarın Kelebekler Vadisi'nden Ölüdeniz'e 6000 metrelik yüzme yarışı olacak. Ortam çok güzel. Sporcu çekme adına sıkıntı yaşamıyoruz çünkü ambiyans mükemmel. 19 ülkeden 231 sporcu katıldı. Sadece yüzmede 4 kategoride 1731 sporcu yarışacak. Gururluyuz ve üzerine koyarak etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

"Fethiye'nin bu güzel denizinde yüzmek çok zevkliydi"

Kadınlar 3000 metrede birinci olan Zeynep Balto ise ilk defa bu yarışa katıldığını belirterek, "Açık su deneyimim var ama ilk defa bu yarışa katıldım. Fethiye'nin bu güzel denizinde yüzmek çok zevkliydi. Bu güzel organizasyon için teşekkür ederim" dedi.

"Farklı sporlar için Fethiye'yi tercih ediyorum"

Erkekler 3000 metrede birinci olan Duygun Yurteri de, "Geçen sene de katılmıştım. Tüm parkurlarda yarışıyorum. Burası çok keyifli. Hava ve suyu çok güzel. Farklı sporlar için Fethiye'yi tercih ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uluslararası, Etkinlikler, Festival, Fethiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiye'de Yüzme Yarışları Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:29 İsrail’den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı
19:01 ’Çözüm Süreci’ tartışmalarına Destici’den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz 'Çözüm Süreci' tartışmalarına Destici'den çok sert tepki: Milletimize yeniden yutturulmasına rıza göstermeyeceğiz
18:11 Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var
17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
16:54 Aile yakını konuştu, Gaziantep’teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
07:28 Karadağ’ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı’nı öve öve bitiremedi Karadağ'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı'nı öve öve bitiremedi
07:11 İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi
01:47 Yalova’da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi Yalova'da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi
00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından ’İran’ı vururuz’ mesajı ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı
23:45 Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:24 Anadolu Efes’te forma giyen Stanley Johnson’ın evini kurşunladılar Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
22:53 İngiltere Futbol Federasyonu’ndan tarihi teknik direktör hamlesi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 19:42:17. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Yüzme Yarışları Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.