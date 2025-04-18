Fetih Kupası İstanbul'da

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 13. Uluslararası Fetih Kupası Yarışması, 27-29 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek organizasyona, Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri ev sahipliği yapacak.

Yarışmalar, Dünya Okçuluk Federasyonu kuralları doğrultusunda büyükler (Kadınlar ve erkekler) klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenecek.

13. Fetih Kupası'nda sıralama ve eleme atışları makaralı yayda 27 Mayıs Salı, klasik yayda ise 28 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Organizasyon, 29 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kupanın sporcu kayıtları ise 6 Mayıs'ta sona erecek.