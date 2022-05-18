Filede kıyasıya mücadele - Son Dakika
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Filede kıyasıya mücadele

18.05.2022 10:46
Filede kıyasıya mücadele

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen İnegöl İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi kurumlar arası voleybol turnuvasında İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1'inci, İnegöl Belediyesi 2'nci, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü 3'üncü ve İnegöl İlçe Gençlik...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen İnegöl İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi kurumlar arası voleybol turnuvasında İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1'inci, İnegöl Belediyesi 2'nci, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü 3'üncü ve İnegöl İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü 4'üncü oldu.

Filede 3 aylık voleybol heyecanı sona erdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde İnegöl Belediyesi ve İnegöl İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının finali büyük heyecana sahne oldu. 11 takımın katılımıyla 2 grup halinde başlayan turnuvanın finalinde İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Karma ile İnegöl Belediyesi takımları karşı karşıya geldi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Karma takımı, İnegöl Belediyesi ile çekişmeli geçen setler sonunda karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. İnegöl İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü takımları ise 3'üncülük müsabakasında karşı karşıya geldi. 3-1'lik skorla İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü galip gelmeyi başardı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ile İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel'in de katıldığı törende, takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - BURSA

Filede kıyasıya mücadele
Filede kıyasıya mücadele
Filede kıyasıya mücadele

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, İnegöl Belediyesi, gençlik, İnegöl, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filede kıyasıya mücadele - Son Dakika


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