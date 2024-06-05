Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı

Spor

20 kişiyi kurtarmak için kendi canlarını hiçe saymışlar

2024 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nin ikinci haftası ilk maçında Filenin Efeleri, Slovenya ile karşılaştı.

SLOVENYA MAÇI KAZANDI

Japonya'nın ev sahipliğinde oynanan ve TSİ 09.30'da başlayan karşılaşmayı; Slovenya 25-22, 26-24 ve 25-20 sonuçlanan setlerle 3-0 kazandı.

BEDİRHAN'IN HAREKETİ BEĞENİ ALDI

Filenin Efeleri'nden Bedirhan Bülbül, Slovenya maçının ardından Japon taraftarlar imza dağıttı. Japon bir taraftar, Bülbül'den ay-yıldızlı bayrağımızın üzerine imza atmasını istedi. 24 yaşındaki sporcu, bu isteği nazikçe geri çevirdi. Daha sonrasında deftere imza attı. Eren'in bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni aldı.