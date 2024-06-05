Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı

Geniş Video İzle

2024 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Filenin Efeleri, Slovenya'ya karşı mağlup oldu. Maç sonrası Bedirhan Bülbül'ün bayrak hassasiyeti göz doldurdu. Japon taraftarın Türk bayrağına imza atma talebini nazikçe reddeden Bülbül, bu hareketiyle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

05.06.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nin ikinci haftası ilk maçında Filenin Efeleri, Slovenya ile karşılaştı.

SLOVENYA MAÇI KAZANDI

Japonya'nın ev sahipliğinde oynanan ve TSİ 09.30'da başlayan karşılaşmayı; Slovenya 25-22, 26-24 ve 25-20 sonuçlanan setlerle 3-0 kazandı.

BEDİRHAN'IN HAREKETİ BEĞENİ ALDI

Filenin Efeleri'nden Bedirhan Bülbül, Slovenya maçının ardından Japon taraftarlar imza dağıttı. Japon bir taraftar, Bülbül'den ay-yıldızlı bayrağımızın üzerine imza atmasını istedi. 24 yaşındaki sporcu, bu isteği nazikçe geri çevirdi. Daha sonrasında deftere imza attı. Eren'in bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Filenin Efeleri, Slovenya, Japon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Güven Yaşar: Din, kitap, vatan,millet, bayrak beka vs vs 3 0 Yanıtla

15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:07:16. #1.13#
SON DAKİKA: Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement