Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonu Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonu Kadrosu Açıklandı

Filenin Sultanları\'nın Dünya Şampiyonu Kadrosu Açıklandı
16.07.2025 16:09
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası için kadrosunu belirledi.

TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek geniş sporcu kadrosu açıklandı.

Filenin Sultanları, Tayland'ın ev sahipliğinde 22 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılarda turnuvanın geniş sporcu kadrosu belli oldu. Milletler Ligi'nde forma giymeyen takım kaptanı Eda Erdem Dündar, şampiyona kadrosuna dahil edildi.

Filenin Sultanları'nın geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

PASÖRLER: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

PASÖR ÇAPRAZLARI: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

SMAÇÖRLER: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

ORTA OYUNCULAR: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

LİBEROLAR: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonu Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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