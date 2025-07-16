Filenin Sultanları\'nın Dünya Şampiyonu Kadrosu Açıklandı

TÜRKİYE A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek geniş sporcu kadrosu açıklandı.

Filenin Sultanları, Tayland'ın ev sahipliğinde 22 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılarda turnuvanın geniş sporcu kadrosu belli oldu. Milletler Ligi'nde forma giymeyen takım kaptanı Eda Erdem Dündar, şampiyona kadrosuna dahil edildi.

Filenin Sultanları'nın geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

PASÖRLER: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

PASÖR ÇAPRAZLARI: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

SMAÇÖRLER: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

ORTA OYUNCULAR: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

LİBEROLAR: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın