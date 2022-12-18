Imoco Volley'e yenilen VakıfBank dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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Imoco Volley'e yenilen VakıfBank dünya ikincisi oldu

18.12.2022 18:35
Imoco Volley'e yenilen VakıfBank dünya ikincisi oldu

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde VakıfBank, rakibi Imoco Volley'e 3-1 yenilerek ikinci oldu. Geçen sezon şampiyon olan VakıfBank, organizasyonda yine kürsüde yer almayı başardı.

Temsilcimiz VakıfBank, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı ikincilikle tamamladı. 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın final maçında VakıfBank, Imoco Volley'e 3-1 mağlup oldu.

Dünya ikincisi VakıfBank! Temsilcimiz yine kürsüde

KUPALARI SÜPÜRMÜŞLERDİ

VakıfBank, geçen sezon mücadele ettiği 5 kulvarda da ipi göğüslemişti. Sezon başında Şampiyonlar Kupası Finali'nde Fenerbahçe'ye kaybeden Sarı-Siyahlılar, bir finalden daha ikincilikle ayrıldı.

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Zehra Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Imoco Volley'e yenilen VakıfBank dünya ikincisi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Imoco Volley'e yenilen VakıfBank dünya ikincisi oldu - Son Dakika
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