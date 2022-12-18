Imoco Volley'e yenilen VakıfBank dünya ikincisi oldu

Temsilcimiz VakıfBank, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı ikincilikle tamamladı. 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın final maçında VakıfBank, Imoco Volley'e 3-1 mağlup oldu.

KUPALARI SÜPÜRMÜŞLERDİ

VakıfBank, geçen sezon mücadele ettiği 5 kulvarda da ipi göğüslemişti. Sezon başında Şampiyonlar Kupası Finali'nde Fenerbahçe'ye kaybeden Sarı-Siyahlılar, bir finalden daha ikincilikle ayrıldı.