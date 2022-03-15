FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti - Son Dakika
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FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti

15.03.2022 09:47
FIVB, üç Türk hakemin klasmanını yükseltti

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türk hakemler Prof. Dr. Nurper Özbar, Ozan Çağı Sarıkaya ve Yavuz Akdemir'in klasmanını yükseltti.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türk hakemler Prof. Dr. Nurper Özbar, Ozan Çağı Sarıkaya ve Yavuz Akdemir'in klasmanını yükseltti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIVB hakemi olarak dünya salonlarında görev alan hakemlerden Prof. Dr. Nurper Özbar, en üst seviye olan A klasmana yükseltildi.

C klasmanında yer alan Ozan Çağı Sarıkaya B2 klasmanına getirilirken, CEV hakemi olarak kariyerini sürdüren Yavuz Akdemir ise C klasmanına yükselerek FIVB hakemi olarak kariyerine devam etme hakkı kazandı.

Türk hakemlerden Erdal Akıncı da 2021 yılından bu yana A klasman olarak en üst seviyede Türkiye'yi temsil ediyor.

Böylece FIVB klasmanında yer alan Türk voleybol hakemi sayısı dörde yükselmiş oldu.

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Kaynak: AA

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