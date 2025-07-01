Fluminense Çeyrek Finale Yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ekibi Fluminense, Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Brezilya ekibi Fluminense, İtalya temsilcisi Inter ile karşı karşıya geldi. El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros'un düdük çaldığı müsabakaya Fluminense hızlı başladı. Sağ taraftan gelişen atakta German Cano, topu iyi takip ederek kale önünde kafa vuruşuyla takımını 3. dakikada 1-0 öne geçirdi. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 2. yarısında oyun üstünlüğünü eline alan Inter, net pozsiyonlardan yararlanamadı. Martinez ve Di Marco ile iki ke direğe takılan İtalyan ekibi, 90+3. dakikada kalesinde 2. golü gördü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Hercules, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Fluminense sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Fluminense, çeyrek finalde 4 Temmuz Cuma günü Manchester City - Al Hilal eşleşmesinin galibi ile oynayacak. - İSTANBUL