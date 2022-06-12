Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu - Son Dakika
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Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu

12.06.2022 22:47
Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu

Rumen futbolcu Adrian Mutu'nun jübile maçında yeşil sahalara adım atan Galatasaray'ın efsane futbolcusu Hagi, futbolseverlere eşsiz anlar yaşattı. 57 yaşındaki Rumen eski futbolcu, özellikle vatandaşı Adrian Mutu'ya yaptığı şık asistle izleyenleri büyüledi. Hagi'nin Galatasaray formasıyla Monaco'ya attığı ikonik golün bir benzerini de denemesi dikkat çekti.

Bir dönem Avrupa'nın en gözde futbolcularından olan Adrian Mutu, sansasyonel özel hayatı sebebiyle üst düzey liglerden kopmuştu. 2016 yılında kariyerini sonlandıran futbolcu kendisi için özel bir jübile maçı düzenledi.

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
Adrian Mutu

DÜNYA YILDIZLARI SAHNE ALDI

Romanya ve Dünya Yıldızları arasında oynanan maçta Romanya'nın teknik direktörlüğünü Gheorghe Hagi yaparken, Dünya Yıldızları'nda teknik direktörlük koltuğunda Cesare Prandelli oturdu. Trezegeut, Luca Toni, Makalele, Cannavaro, Ilie ve Mutu gibi efsane futbolcuların forma giydiği maçta Hagi fırtınası yaşandı.

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor

HAGI ŞOV YAPTI

Romanya'nın teknik direktörlüğünü yapan Hagi aynı zamanda oyuncu olarak da sahada yer aldı. 57 yaşındaki eski futbolcu Mutu'ya yaptığı asistle sosyal medyayı salladı. Sol ayağıyla hala doğru zamanda adrese teslim pas atan Hagi, "Form geçici, klas kalıcıdır." dedirtti. Efsane futbolcu karşılaşmada ayrıca Galatasaray forması giyerken Monaco filelerini havalandırdığı ikonik golün bir benzerini de denedi.

57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
57 yaşındaki Hagi ağızları açık bıraktı! Herkes, Mutu'nun jübile maçındaki asistini konuşuyor
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Gheorghe Hagi, Galatasaray, Adrian Mutu, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu - Son Dakika


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22:47 Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu
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SON DAKİKA: Form geçici klas kalıcı! 57 yaşındaki Hagi gösteri maçında eski günlerinden bir demet sundu - Son Dakika
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