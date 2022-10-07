Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc ( Ferrari ) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Formula 1, Ferrari, Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Formula 1'de sıradaki durak Japonya - Son Dakika

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