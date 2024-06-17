Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

Fransa, Avusturya\'yı 1-0 mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın şampiyonluk adaylarından Fransa, D Grubu'ndaki ilk maçında Avusturya'yı 37. dakikada Maximilian Wöber kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

17.06.2024 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Avusturya ile Fransa karşı karşıya geldi. Turnuvanın şampiyonluk adayları arasında gösterilen Fransa, Düsseldorf Arena'daki müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

WÖBER KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Kylian Mbappe'nin sağ kanattan çizgiye inip çevirdiği topta Antoine Griezmann'dan önce topa dokunan Avusturyalı stoper Maximilian Wöber topu kendi ağlarına gönderdi ve bu golle Fransa 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmayınca sahadan 1-0'lık skorla Fransa galip ayrıldı.

Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

MBAPPE'NİN BURNU KIRILDI

Maçın 85. dakikasında Antoine Grizmann'ın kullandığı serbest vuruşta topa vurmaya çalışan Kylian Mbappe, Avusturyalı Danso'ya çarptı. Yerden kalkamayan 25 yaşındaki oyuncuya Fransa Milli Takımı doktorları müdahale etti. Yıldız futbolcu, tedavisi yapıldıktan sonra oyuna devam edemedi. Yerini Olivier Giroud'a bırakan Mbappe'nin burnunun kırıldığı belirtildi.

Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

GRUPTAKİ İKİNCİ MAÇLAR

Turnuvaya galibiyet başlayan Fransa, 21 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Avusturya ise aynı gün saat 19.00'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti

İLK MAÇLARIN ARDINDAN D GRUBU PUAN DURUMU

1- Hollanda: 3 puan/+1 averaj

2- Fransa: 3 puan/+1 averaj

3- Polonya: 0 puan/-1 averaj

4- Avusturya: 0 puan/-1 averaj

Kylian Mbappe, Avusturya, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Enes Arslan: turnuvada şuan en hazır takımlar Almanya ve İspanya. İngiltere, Fransa , İtalya ve Belçika boş beleş top bile oynayamiyorlar. 0 0 Yanıtla
    Ogulcan Kayhan: Hollandada iyi 0 0

22:25 Sarıyer’de büyük yangın Söndürüldükten sonra tekrar başladı Sarıyer'de büyük yangın! Söndürüldükten sonra tekrar başladı
21:55 Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8’den 3,5’e çıkardı Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 3,5'e çıkardı
21:49 Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı Sağlık Bakanı Koca, itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verilmesini paylaştı
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
18:09 CHP’li Yazgan’dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz CHP'li Yazgan'dan AK Parti için sert sözler: Kılımız kıpırdamaz
00:46 Kanlar içinde yerde kaldı Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi
23:52 Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
23:48 Fransa, Avusturya’yı 1-0 mağlup etti Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti
23:45 Meksika’da belediye başkanı otoyolda öldürüldü Meksika'da belediye başkanı otoyolda öldürüldü
23:03 Herkes onu konuşuyor Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu
22:37 Salih Özcan’dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun Salih Özcan'dan taraftarlara çağrı: Sarı Duvar, Kırmızı Duvar olsun
21:53 Montella açıkladı Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak
20:39 EURO 2024’te ilk sürpriz Slovakya, Belçika’yı 1-0 yendi EURO 2024'te ilk sürpriz! Slovakya, Belçika'yı 1-0 yendi
19:44 Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın yeni ifade görüntüsü Önce reddetti, sonra kabul etti Sinan Ateş cinayetinden yargılanan Tolgahan Demirbaş'ın yeni ifade görüntüsü! Önce reddetti, sonra kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 01:07:12. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement