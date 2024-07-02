Fransa Bisiklet Turu'nda Pogacar Dördüncü Etabı Kazandı - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu'nda Pogacar Dördüncü Etabı Kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun dördüncü etabını BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar birinci olarak tamamladı. Pogacar, turda bu yıl ilk etap galibiyetini elde etti. Genel klasmanda ise Pogacar liderliğini sürdürüyor.

02.07.2024 18:53
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) dördüncü etabını, BAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar ilk sırada tamamladı.

Bu yıl 111'incisi düzenlenen tura, İtalya'nın Pinerolo ile Fransa'nın Valloire yerel idareleri arasındaki 139.6 kilometrelik dördüncü etapla devam edildi.

2021 ve 2022 şampiyonu Pogacar, 3 saat 46 dakika 38 saniyelik derecesiyle turda bu yıl ilk etap galibiyetini elde etti.

Quick-Step takımından Belçikalı Remco Evenepoel ikinci, BAE Emirates'ten İspanyol Juan Ayuso üçüncü oldu.

Genel klasmanda Pogacar, 19 saat 6 dakika 38 saniye ile zirvede yer alırken, Evenepoel ikinci, son iki yılın şampiyonu Danimarkalı Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) üçüncü sırada bulunuyor.

Organizasyon, yarın Saint-Jean-de-Maurienne ile Saint-Vulbas yerel idareleri arasındaki 177.4 kilometrelik etapla devam edecek.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde sona erecek.

Kaynak: AA

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