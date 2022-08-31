Paris Saint-Germain forması giyen oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynadı.
Sıra kendisine geldiğinde Neymar'a Türk bayrağı çıktı ve Brezilyalı oyuncu doğru cevap verdi.
Türk bayrağını bilip testi geçen Neymar, bu anları TikTok hesabı ve Instagram Hikaye bölümünde paylaştı.
Ünlü oyuncunun, Turkey yerine Türkiye demesi de dikkatlerden kaçmadı. PSG'nin yıldızının görüntüleri, Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görerek beğeni topladı.
Son Dakika › Spor › Yıldız futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika