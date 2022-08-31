Yıldız futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Yıldız futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı sosyal medyayı salladı

31.08.2022 09:44

Paris Saint-Germain'in (PSG) dünyaca ünlü futbolcusu Neymar, arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynadı. Sıra kendisine geldiğinde Neymar'a Türk bayrağı çıktı ve Brezilyalı oyuncu doğru cevap verdi. Futbolcunun 'Turkey' yerine 'Türkiye' demesi de dikkatlerden kaçmadı.

Paris Saint-Germain forması giyen oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynadı.

DOĞRU CEVABI VERDİ

Sıra kendisine geldiğinde Neymar'a Türk bayrağı çıktı ve Brezilyalı oyuncu doğru cevap verdi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI

Türk bayrağını bilip testi geçen Neymar, bu anları TikTok hesabı ve Instagram Hikaye bölümünde paylaştı.

TURKEY YERİNE TÜRKİYE DEDİ

Ünlü oyuncunun, Turkey yerine Türkiye demesi de dikkatlerden kaçmadı. PSG'nin yıldızının görüntüleri, Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görerek beğeni topladı.

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Son Dakika Spor Yıldız futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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