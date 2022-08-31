Yıldız futbolcu Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı sosyal medyayı salladı

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Paris Saint-Germain forması giyen oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynadı.

DOĞRU CEVABI VERDİ

Sıra kendisine geldiğinde Neymar'a Türk bayrağı çıktı ve Brezilyalı oyuncu doğru cevap verdi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTI

Türk bayrağını bilip testi geçen Neymar, bu anları TikTok hesabı ve Instagram Hikaye bölümünde paylaştı.

TURKEY YERİNE TÜRKİYE DEDİ

Ünlü oyuncunun, Turkey yerine Türkiye demesi de dikkatlerden kaçmadı. PSG'nin yıldızının görüntüleri, Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görerek beğeni topladı.