Freiburg, Eren Dinkçi'yi transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg, 22 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Eren Dinkçi'nin gelecek sezondan itibaren kulübün formasını giyeceğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eren Dinkçi gelecek sezon Werder Bremen'den Freiburg'a transfer olacak." denildi.
Açıklamada, "Sözleşmenin içeriğinin açıklanmaması kararlaştırıldı." bilgisi verildi.
Bremen doğumlu Eren Dinkçi, 18 yaşında Werder Bremen A altyapısına transfer oldu. Bundesliga'da 19 yaşında yeşil-beyazlı formayla ilk maçına çıkan sağ kanat oyuncusu Eren, takımda 50 maçta oynadı.
Bu sezon kiralık olarak Heidenheim'da forma giyen Eren, 27 maçta 9 gol, 5 asistlik performans gösterdi.
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