Fuat Çapa'dan VAR Açıklamaları

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçla ilgili, "Maalesef bizim attığımız ofsayttan dönen birinci gol, Galatasaray'ın attığı ofsayttan dönmeyen ikinci gol var. Birbirine çok yakın olan görüntülerden birinin VAR'dan dönüp ofsayt olması, diğerinin ise gol olarak sayılması biraz düşündürücü." dedi.

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çapa, maçta Galatasaray'ın daha çok topa sahip olmasını beklediklerini, kendilerinin ise geçiş oyunuyla pozisyon bulmayı planladıklarını söyledi.

Maçın ilk bölümünün bekledikleri gibi geçtiğini, buldukları golün ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldığını hatırlatan Çapa, "Akabinde bulabileceğimiz pozisyonlar vardı. Son paslar, son tercihler her zaman doğru şekilde yapılmadı. Açıkçası Galatasaray'ın da çok fazla girdiği pozisyon yok. Sezon boyunca yan toplarda etkili olduğunu zaten biliyoruz. Bunlara önlem almaya çalışıldı. Maalesef bizim attığımız ofsayttan dönen birinci gol, Galatasaray'ın attığı ofsayttan dönmeyen ikinci gol var. Görüntülere baktığımızda çok ilginç. Birbirine çok yakın olan görüntülerden birinin VAR'dan dönüp ofsayt olması, diğerinin ise gol olarak sayılması biraz düşündürücü." diye konuştu.

Devre arası hakeme pozisyonu göstermesinin sorulması üzerine Çapa, "Hakemin orada yapacağı bir açıklama yok. Sonuçta onlar da VAR'dan gelen talimata göre hareket etmek zorundalar. Çünkü yan hakemin vermediği pozisyondan bahsediyoruz. Tamamen VAR'ın verdiği karardan bahsediyoruz. Bu şekilde olması üzücü. Sonuçta mağlup olabilirsiniz ama bizim attığımız gol, Galatasaray'ın attığı ikinci gol bizim açımızdan düşündürücü." ifadelerini kullandı.

Fuat Çapa, "Hakkınızın yenildiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Bize gelen görüntüye göre veya yayıncı kuruluşun verdiği görüntüye göre ofsayt değil ama akşam bu işin uzmanlarından daha net şekilde duyacağız ve ona göre karar vereceğiz. Normalde bir pozisyon VAR'da 4-5 dakika incelenirken, buradaki pozisyonlarda kısa sürede karar verilmesi açıkçası biraz üzdü." yanıtını verdi.