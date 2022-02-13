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Furkan Akar'ın olimpiyattaki başarısı - Son Dakika

Furkan Akar'ın olimpiyattaki başarısı

13.02.2022 13:57
Furkan Akar'ın olimpiyattaki başarısı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, milli sporcu Furkan Akar'ın İtalya'da yapılması planlanan 2026 Kış Olimpiyatları'na madalya için gideceğine inandığını söyledi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ata Yetişken, milli sporcu Furkan Akar'ın İtalya'da yapılması planlanan 2026 Kış Olimpiyatları'na madalya için gideceğine inandığını söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda Akar'ın ekibinde yer alan fizyoterapist Gökhan Koçak'ın Kocaeli'de kulüp başkanları ve yöneticilerine deneyimini aktardığı programa katılan Yetişken, Akar'ın başarısının önemine dikkati çekti.

Federasyon olarak bir hayali sporcuları Furkan Akar ile gerçekleştirdiklerini anlatan Yetişken, "Akar, doğru çalışılırsa onlardan hiçbir eksiğimizin olmadığını gösterdi. Başkanımızın bize inanması ve önümüzü açması başarıyı getirdi. Furkan, madalyayı kaçırdığına çok üzgün, 2026'da madalya için gideceğine inanıyorum." diye konuştu.

Fizyoterapist Koçak: "O anı yaşamak, onur vericiydi"

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi fizyoterapisti Koçak da her sporcu gibi yardımcı personelin de hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirterek, bu gerçekleştiği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tarihe geçen Akar'ın ekibinde yer almanın onur verdiğini dile getiren Koçak, "Akar'ın başarısında bir nebze de olsa payım varsa ne mutlu bana. Sporcu, diğer takımlarla muhakkak kıyaslama yapıyor. Rakiplerinin kalabalık ekibi var. Fizyoterapisti, antrenörünün 2-3 yardımcısı, beslenme uzmanı gibi. Benim gitmem de mesleğimi icra etmemin yanı sıra arkasında bir ekip olduğunun hissini vermesi açısından önemliydi." diye konuştu.

Koçak, Furkan Akar 6. olunca birbirlerine sarıldıklarını anlatarak, "Gözyaşlarımızı tutamadık, çok gurur verici bir andı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan ve yöneticileri de bir an olsun bizi yalnız bırakmadı, desteklerini her zaman hissettik. Bize, 'Siz burada bir tarih yazdınız, kış olimpiyat tarihinde Türkiye'nin en iyi derecesini siz getirdiniz.' dediler. Bu bizi ayrıca gururlandırdı, o anı yaşamak, bunları duymak onur vericiydi." ifadelerini kullandı.

Furkan Akar'ın olimpiyattaki başarısı
Furkan Akar'ın olimpiyattaki başarısı

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Kış Olimpiyatları, Milli Sporcu, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Furkan Akar'ın olimpiyattaki başarısı - Son Dakika Spor


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