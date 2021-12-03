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Futbol: Haftanın programı - Son Dakika

Futbol: Haftanın programı

03.12.2021 09:00
Futbol: Haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçları oynanacak.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 16, TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Grup'ta 15, 2. Grup'ta 16. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa- Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor- Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray- Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe- Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe- Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

Spor Toto 1. Lig

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

18.00 Adanaspor-Tuzlaspor (Yeni Adana)

5 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)

16.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Altaş Denizlispor- Bursaspor (Denizli Atatürk)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü- Balıkesirspor (Eryaman)

20.00 NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

5 Aralık Pazar:

13.00 Zonguldak Kömürspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 Ankara Demirspor- Nazilli Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Eskişehirspor- Kırşehir Belediyespor (Eskişehir Yeni)

13.00 Teco Karacabey Belediyespor- Uşakspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

13.00 Pazarspor- Isparta 32 Spor (Pazar İlçe)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler- Tarsus İdman Yurdu (Diyarbakır)

6 Aralık Pazartesi:

13.00 Şanlıurfaspor- Pendikspor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Kırklarelispor-Akhisarspor (Kırklareli Atatürk)

Kırmızı Grup

5 Aralık Pazar:

13.00 Serik Belediyespor- Ergene Velimeşespor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kahramanmaraşspor-Diyarbekirspor (7 Ocak)

13.00 Sivas Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdarespor- Adıyaman Futbol Kulübü (Bayburt Genç Osman)

13.00 Sarıyer- Niğde Anadolu (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Çorum- İnegölspor (Çorum Şehir)

13.00 Bodrumspor- Hekimoğlu Trabzon (Bodrum İlçe)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor- Ankaraspor (Van Atatürk)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Somaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı)

6 Aralık Pazartesi:

13.00 Turgutluspor- Sakaryaspor (Turgutlu 7 Eylül)

TFF 3. Lig

1. Grup

4 Aralık Cumartesi:

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Çatalcaspor (Polatlı İlçe)

13.00 Bursa Yıldırımspor- Nevşehir Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

5 Aralık Pazar:

13.00 Belediye Kütahyaspor- Hendekspor (Dumlupınar)

13.00 Batman Petrolspor-Formül Erbaaspor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Artvin Hopaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Hopa İlçe)

13.00 Bergama Belediyespor- Sancaktepe Futbol Kulübü (İzmir Atatürk)

13.00 Arnavutköy Belediyespor- Elazığspor (Bolluca)

13.00 Karaman Belediyespor-Osmaniyespor Futbol Kulübü (Kemal Kaynaş)

13.00 Fatsa Belediyespor- Kahta 02 Spor (Fatsa İlçe)

2. Grup

4 Aralık Cumartesi:

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor (Şile)

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı- Bayrampaşaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

5 Aralık Pazar:

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Altındağspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Bitexen Düzcespor-52 Orduspor (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği- Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Darıca İlçe)

13.00 Kuşadasıspor- Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü (Kuşadası Özer Türk)

13.00 68 Aksaray Belediyespor- Siirt İl Özel İdaresi (Dağılgan)

13.00 Hacettepespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

13.00 Çarşambaspor-Yomraspor (Çarşamba Şehir)

3. Grup

4 Aralık Cumartesi:

13.00 Modafen- Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Alemdağ)

13.00 Orduspor 1967- Edirnespor (Yeni Ordu)

13.00 Çankaya Futbol Kulübü- Esenler Erokspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

13.00 Fethiyespor- Karşıyaka (Fethiye İlçe)

5 Aralık Pazar:

13.00 Gümüşhanespor- Kardemir Karabükspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor- Mardin 1969 (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Ağrı 1970-Belediye Derincespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-İçel İdmanyurdu (Faruk Çelik)

13.00 Ceyhanspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Ceyhan İlçe)

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Futbol, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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