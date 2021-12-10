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Futbol: Haftanın programı - Son Dakika

Futbol: Haftanın programı

10.12.2021 10:09
Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 16'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 16'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 17'nci hafta müsabakaları yapılacak; TFF 3. Lig'de ise 1. ve 3. Grup'ta 16'ncı, 2. Grup'ta ise 17'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kocaeli)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Nasadoge Menemenspor (Eyüp)

19.00 İstanbulspor-Eyüpspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Bursaspor-Manisa FK (Bitci Timsah Park)

19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

12 Aralık Pazar:

19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

12 Aralık Pazar:

13.00 Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler (Isparta Atatürk)

13.00 Akhisarspor-Pazarspor (Spor Toto Akhisar)

13.00 Pendikspor-Kırklarelispor (Pendik)

13.00 Uşakspor-Şanlıurfaspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor (Kırşehir Ahi)

13.00 Nazilli Belediyespor-Eskişehirspor (Nazilli İlçe)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bucaspor 1928 (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Ankaraspor-Somaspor (Osmanlı)

13.00 Turgutluspor-Etimesgut Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)

12 Aralık Pazar:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Silahtaroğlu Vanspor FK (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 İnegölspor-Bodrumspor (İnegöl İlçe)

13.00 Niğde Anadolu FK-Çorum FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

13.00 Adıyaman FK-Sarıyer (Adıyaman Atatürk)

13.00 Afjet Afyonspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Zafer)

13.00 Diyarbekirspor-Sivas Belediyespor (Diyarbakır)

13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor (Yeni Sakarya)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Sancaktepe FK-Başkent Gözgözler Akademi FK (15 Temmuz)

13.00 Hendekspor-Arnavutköy Belediyespor (Hendek)

13.00 Kahta 02-Bergama Belediyespor (Kahta İlçe)

12 Aralık Pazar:

13.00 Elazığspor-Bursa Yıldırımspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Formül Erbaaspor-Karaman Belediyespor (Erbaa İlçe)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor FK (Kelkit İlçe)

13.00 Batman Petrolspor-Belediye Kütahyaspor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Nevşehir Gazi)

13.00 Çatalcaspor-Artvin Hopaspor (Tepecik Şenol Güneş)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Bayrampaşaspor-Kuşadasıspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Elazığ Doğukent)

13.00 52 Orduspor FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Yeni Ordu)

12 Aralık Pazar:

13.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kızılcabölükspor (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Hacettepe (Siirt Atatürk)

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)

13.00 İskenderunspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (İskenderun 5 Temmuz)

13.00 Altındağspor-Bitexen Düzcespor (Çubuk İlçe)

13.00 Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yomra İlçe)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Yeşilyurt D.Ç. Ofspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Of İlçe)

13.00 Esenler Erokspor-Modafen (Esenler Erokspor)

12 Aralık Pazar:

13.00 Edirnespor-Fethiyespor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Orduspor 1967-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Yeni Ordu)

13.00 Kardemir Karabükspor-Ceyhanspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Mardin 1969-Karbel Karaköprü Belediyespor (Mardin 21 Kasım)

13.00 İçel İdmanyurdu-Çankaya FK (Mersin)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ağrı 1970 (Başpınar)

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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