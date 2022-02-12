Üye Girişi
Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

12.02.2022 21:18
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Ferdi KaradorukBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Kore (Dk. 79 Ambrose), Otoo ( Dk. 79 Bezjak), Nwankwo, Batuhan İşçiler (Dk 83 Oğuz Han Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak, Anıl Taşdemir (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Ferdi Karadoruk

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Kore (Dk. 79 Ambrose), Otoo ( Dk. 79 Bezjak), Nwankwo, Batuhan İşçiler (Dk 83 Oğuz Han Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak, Anıl Taşdemir (Dk. 63 Cumali Bişi), Kethevoama (Dk. 63 Bilali)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğuları, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Taş (Dk. 46 Mandjeck), Atila Turan, Kolovos, Diop (Dk. 46 Kubilay Yavuz), Mehmet Yılmaz, Mazlum Demir, Rahsed (Dk. 87 Alpay Çelebi), Samet Ali Kaya (Dk. 70 Gueye), Bennur Keser (Dk. 90+5 Kerem Can Akyüz)

Goller: Dk. 44 Foxi Kethevoama (Balıkesirspor), Dk. 56 Benhur Keser, Dk. 73 Gueye (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Batuhan İşçiler, Dk. 32 Sedat Dursun (Balıkesirspor), Dk. 90+4 Alpay Çelebi, Dk. 90+4 Kolovos (Kocaelispor)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-1 yendi.

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Atatürk, Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 21:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement