Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.10.2022 15:34
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün KamacıAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Erhan Kartal, Olawoyin, Bardhi, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Aykut Çeviker), Mikail Okyar (Dk. 56 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk.

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Erhan Kartal, Olawoyin, Bardhi, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Aykut Çeviker), Mikail Okyar (Dk. 56 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk. 72 Camara), Ali Babaei (Dk. 46 Eze)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar (Dk. 85 Bregu), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Furkan Demir), Landel, Gökhan Alsan (Dk. 54 Melih Okutan), Kayamba (Dk. 85 Posmac), Balde (Dk. 67 Burak Asan)

Goller: Dk. 43 Gökhan Alsan (Boluspor), Dk. 73 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rashad Muhammed, Dk. 50 Mikail Okyar, Dk. 75 Bardhi, Dk. 90 Taha Batuhan Yayıkcı (Ankara Keçiöğrengücü), Dk. 19 Onur Ulaş, Dk. 35 Tugay Kacar, Dk. 73 Çağlar Akbaba (Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Kaynak: AA

Aykut Çeviker, Aykut Demir, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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