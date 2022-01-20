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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.01.2022 18:09
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Ok, Tarık OngunAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Emre Akbaba, Novais, Efecan Karaca, DavidsonAtakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Ok, Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Emre Akbaba, Novais, Efecan Karaca, Davidson

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Riberio, Kamara, Lobjanidze, Saint Louis, Diouf

Goller: Dk. 17 Emre Akbaba, Dk. 31 Eduardo (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 40 Efkan Bekiroğlu (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip, 2-0 önde tamamladı.

12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, rakip alanda pasını Emre Akbaba'ya çıkardı. Sağ çaprazdan rakip ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, top üst direkten döndü. Geri dönen topu Efecan Karaca kafayla tamamlamak istedi. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

17. dakikada Alanyaspor golü buldu. Sol kanattan Borja'nın ceza sahasına ortaladığı topa Emre Akbaba gelişine vurmak istedi. Defansın müdahalesiyle ortada kalan topa Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un çıkardığı topu, Eduardo bekletmeden Emre Akbaba'ya gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda, Abdullah Yiğiter topu çıkardı. Dönen topu Efecan Karaca kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Emre Akbaba, topu koşu yapan Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun da bekletmeden araya çıkardığı pasta, ceza sahası içinde Eduardo, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

45+5. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Emre Akbaba, ceza sahası içinde Efecan Karaca'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden soluna çıkardığı meşin yuvarlağı kontrol eden Eduardo'nun şutunda, kaleci topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde bitirdi.

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Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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