Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kısal, Hakan Karabalcık

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer (Dk. 25 Sergen Piçinciol), Diarra, Aziz Eraltay, Perez, Flavio, Zeki Yavru, Diabate, Balde, Süleymanov, Umut Nayir

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Eduardo

Goller: Dk. 5 Davidson, Dk. 6 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 41 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Novais, Dk. 44 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda GZT Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Konuk ekibin atağında defansın arkasına sarkan Davidson, ceza sahası içerisinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top köşeden ağlara gitti: 0-1

6. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. GZT Giresunspor defansı kendi sahasından çıkmak isterken Novais topu kaptı. Novais'in ara pasında Emre Akbaba, topla ceza sahasına girdi ve kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Maçın hakemi, ilk anda ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 0-2

14. dakikada Furkan Bayır kalecisine geri pas yapmak isterken araya Balde girdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez vuruşunda top, kaleci Marafona'da kaldı.

41. dakikada GZT Giresunspor farkı 1'e indirdi. Bu dakikada Diabate sol kanattan ceza sahasına yerden ortaladı. Ön direkte Umut Nayir'in ayakla dokunduğu top ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.