Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

13.02.2022 14:37
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Murat AltanDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Koray Altınay (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Murat Altan

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Koray Altınay (Dk. 33 Hakan Arslan), Kerem Atakan Kesgin, Fajr, Pedro Henrique, Gradel, Kayode

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Campi, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Sadık Çiftpınar, Zeffane, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko

Gol: Dk. 31 Kenan Özer (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada ilk tehlikeli atak Yeni Malatyaspor'dan geldi. Kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top farklı şekilde kalenin üstünden dışarı çıktı.

5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, ceza alanında sektikten sonra havalanan topa Dicko'nun röveşatasında, meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.

7. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.

18. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleciden seken meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Campi'nin orta alandan gönderdiği uzun topla sağ kanatta savunma arkasına sarkan Mounir'in içeriye çevirdiği topu Kenan Özer filelere gönderdi: 0-1.

35. dakikada sol kanattan Fajr'ın derinlemesine gönderdiği pasla ceza alanında topla buluşan Kayode, kaleciyi geçemeyince mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.

45. dakikada Gradel'in sol çaprazdan sert ortasında kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısını Yeni Malatyaspor, 1-0 üstün tamamladı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Bahçeşehir Koleji, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:45:33. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement