Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik Özkoç

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Fall, Aabid, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Çağan Kayra Erciyas, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Ahmet Gülay, Novais, Candeias, Emirhan Aydoğan, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın, Eduardo

Gol: Dk. 42 Eduardo (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Tarkan Serbest, Dk. 45 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Dk. 45 Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını, konuk takım 1-0 önde tamamladı.

15. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Çağan Erciyas'ın geri pasında araya giren ve topu kontrol eden Umut Bozok'un ceza yayının biraz solundan yaptığı vuruşta kaleci Marafona, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Doğucan Haspolat'ın kaptırdığı topu önünde bulan Emirhan Aydoğan, bir süre topu sürdükten sonra pasını sağdan hareketlenen Candeias'a verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı arka direkteki Oğuz Aydın ile buluşturdu. Oğuz'un ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

42. dakikada Alanyaspor öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Wilson Eduardo'un röveşatasında meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un direk dibinde müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.