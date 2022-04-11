Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Bilal Gölen, Selahattin Altay

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Hakan Özmert, Fernando, Ndao, Doğukan Sinik, Luiz Adriano, Haji Wright

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, El Kaabi, Benzia, Lobjanidze, Diouf

Goller: Dk. 16 ve 35 Haji Wright, Dk. 29 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 38 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 8 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

14. dakikada Benzia'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Diouf'un kafa vuruşunda, Güray Vural çizgi üzerinden topu çıkardı.

16. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol tarafta rakibini vücut çalımıyla oyundan düşüren ve ceza alanına giren Haji Wright, dar açıda olmasına rağmen düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

29. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Floranus'un ortasında arka bölümdeki Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarptıktan sonra filelere gitti: 2-0

35. dakikada Antalyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Kısa paslarla sol taraftan ceza alanına giren Güray Vural, topu penaltı noktası civarındaki Haji Wright'a attı. Haji Wright'ın bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu.

38. dakikada konuk ekip farkı 2'ye düşürdü. Orta sahadan gönderilen uzun pasa hareketlenen Burak Öksüz, topu kale önündeki Diouf'a attı. Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.