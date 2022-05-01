Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.05.2022 17:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Turgut Doman, Selahattin Altay, Hakan Karabalcık,Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Furkan Bayır, Milunovic, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias, Oğuz Aydın, EduardoÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Turgut Doman, Selahattin Altay, Hakan Karabalcık,

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Furkan Bayır, Milunovic, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias, Oğuz Aydın, Eduardo

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Barış Başdaş, Awuku, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Dicko, Rahman Buğra Çağıran, Jospin, Mert Miraç Altıntaş, Tetteh

Gol: Dk. 31 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 23 Kenan Özer (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: 45 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada sol kanattan bindiren Oğuz Aydın'ın rakip ceza sahası çizgisine gönderdiği topu kontrol eden Emre Akbaba'nın yerden şutu sağ direğin yanından dışarı çıktı.

6. dakikada Borja'nın sol kanattan arka direğe çıkardığı meşin yuvarlağı Candeias gelişine vurdu. Kaleci Abdulsamad Damlu'nun müdahalesinin ardından top kornere çıktı. Emre Akbaba'nın kullandığı korner atışında ise kafalardan seken top direğe çarparak, geri döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Berat Yaman'ın rakip ceza sahsına gönderdiği uzun topu kontrol eden Tetteh, sol çaprazdan gönderdiği sert şutu kaleci Yusuf Karagöz uzanarak kornere çıkardı.

18. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası sağ köşesine yönelen topu Emre Akbaba gelişine vurmak isterken, top penaltı noktasına yakın noktadaki Milunovic'e geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kalecinin güçlükle müdahale ettiği top, direğe çarparak geri döndü. Sol köşeden Oğuz Aydın'ın tamamlamak istediği meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

31. dakikada Malatyaspor öne geçti. Alanyaspor'un Emre Akbaba ile kullandığı kornerin ardından top Malatyaspor'un oyuncusu Dicko'ya geldi. Kendi yarı sahasından kaleci Yusuf Karagöz'ün öne çıkmasını fırsat bilen Dicko, kaleye gönderdiği uzun top ağlarla buluştu: 0-1

45+5. dakikada sol kanattan Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği top savunmadan döndü. Emre Akbaba kendisine gelen topu kaleye gönderdi. Kaleci Abdulsamed Damlu sert şutu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı Selçuklu'da geleneksel Ramazan akşamları yeniden yaşatıldı Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 0 Ö.K. Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: A. Alanyaspor: 0 Ö.K. Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Aytemiz Alanyaspor, Malatyaspor, Emre Akbaba, Karagöz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Boğazına yemek kaçan kadını, restoran yöneticisi Heimlich manevrasıyla kurtardı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
16:37 AK Partili genç yönetici Kezban Karababa hayatını kaybetti
16:21 Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
16:20 Kayseri'de ilk gol geldi! Yıldız futbolcu penaltıdan affetmedi
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
15:43 Gülse Birsel, Cem Yılmaz ile üniversite mezuniyetinde çekilen fotoğrafını paylaştı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 17:17:49. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement