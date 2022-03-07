Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: TFF 2. Lig

07.03.2022 12:05
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 22. hafta erteleme müsabakaları yarın ve 9 Mart Çarşamba günü oynanacak.

TFF 2. Lig'de 22. hafta erteleme müsabakaları yarın ve 9 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta karşılaşmaların programı şöyle:

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Kahramanmaraşspor- Sivas Belediyespor (7 Ocak)

9 Mart Çarşamba:

13.00 Serik Belediyespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Serik İsmail Oğan)

14.00 Turgutluspor- Sarıyer (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Sakaryaspor- Çorum (Yeni Sakarya Atatürk)

14.00 Ergene Velimeşespor-Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Silahtaroğlu Vanspor (Diyarbakır)

14.00 Afjet Afyonspor-Somaspor (Zafer)

14.00 Adıyaman- Ankaraspor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Niğde Anadolu- 1461 Trabzon (Kırşehir AHİ)

14.00 Etimesgut Belediyespor- İnegölspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

Beyaz Grup

9 Mart Çarşamba:

14.00 Uşakspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Pendikspor- Bucaspor 1928 (Pendik)

14.00 Akhisarspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Isparta 32-Anagold 24Erzincanspor (Isparta Atatürk)

14.00 Teco Karacabey Belediyespor- Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Eskişehirspor- Kırklarelispor (Eskişehir Yeni)

14.00 Ankara Demirspor- Pazarspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Nazilli İlçe)

YORUMLAR
500
4 kadın akademisyenden 8 Mart açıklaması: Kadın, camdan bir tavan ile baskılanıyor 4 kadın akademisyenden 8 Mart açıklaması: Kadın, camdan bir tavan ile baskılanıyor Anneler attı çocukları tuttu Anneler attı çocukları tuttu

Mustafa Kemal Atatürk, Futbol Federasyonu, Futbol, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Duvak yerine miğfer: Bombardıman altında düğün! Asker çift, cephede 'evet' dedi!
11:59 Avrupa'da gaz fiyatları 242 euroyla rekor kırmaya devam ediyor!
11:54 Ukraynalı bakan "Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin" dedi ve 500 kg'lik bombayı paylaştı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:12:30. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement