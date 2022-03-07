Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

TFF 2. Lig'de 22. hafta erteleme müsabakaları yarın ve 9 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta karşılaşmaların programı şöyle:
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Kahramanmaraşspor- Sivas Belediyespor (7 Ocak)
9 Mart Çarşamba:
13.00 Serik Belediyespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Serik İsmail Oğan)
14.00 Turgutluspor- Sarıyer (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Sakaryaspor- Çorum (Yeni Sakarya Atatürk)
14.00 Ergene Velimeşespor-Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Diyarbekirspor-Silahtaroğlu Vanspor (Diyarbakır)
14.00 Afjet Afyonspor-Somaspor (Zafer)
14.00 Adıyaman- Ankaraspor (Adıyaman Atatürk)
14.00 Niğde Anadolu- 1461 Trabzon (Kırşehir AHİ)
14.00 Etimesgut Belediyespor- İnegölspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
Beyaz Grup
9 Mart Çarşamba:
14.00 Uşakspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Uşak 1 Eylül)
14.00 Pendikspor- Bucaspor 1928 (Pendik)
14.00 Akhisarspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Spor Toto Akhisar)
14.00 Isparta 32-Anagold 24Erzincanspor (Isparta Atatürk)
14.00 Teco Karacabey Belediyespor- Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Eskişehirspor- Kırklarelispor (Eskişehir Yeni)
14.00 Ankara Demirspor- Pazarspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Nazilli İlçe)
Kaynak: AA
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