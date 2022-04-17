Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

17.04.2022 18:05
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden Pendikspor, evinde Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 70'e yükseltti.

Kırmızı Grup'ta ise evinde Turgutluspor'u 3-0 yenen Sakaryaspor, puanını 78'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligde 35. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR 31224549232670
2.TARSUS İDMAN YURDU321571040301052
3.ISPARTA 32 32157103627952
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER3114894034650
5.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 311521449391047
6.BUCASPOR 192831138104739847
7.WEECOINS KIRKLARELİSPOR311113737251246
8.ANKARA DEMİRSPOR321210103832646
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR311361251411045
10.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR31101383528743
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR31101293030042
12.ŞANLIURFASPOR311010114136540
13.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR31911113439-538
14.UŞAKSPOR 31911112841-1338
15.PAZARSPOR31102193356-2332
16.AKHİSARSPOR3286183253-2130
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR32611153648-1229
18.ESKİŞEHİRSPOR3267192863-3522
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR A.Ş.35239372225078
2.BODRUMSPOR A.Ş.35217759243570
3.1461 TRABZON FK35207859312867
4.SİVAS BELEDİYE SPOR35189863323163
5.ÇORUM FK351710851321961
6.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK35161274841760
7.AFJET AFYONSPOR351781061362559
8.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR351691045351057
9.SOMASPOR35157134946352
10.İNEGÖLSPOR35147144951-249
11.ANKARASPOR3512121150401048
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR351111134150-944
13.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.35125183340-741
14.SARIYER35109164352-939
15.SERİK BELEDİYESPOR35116184352-939
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.35113214166-2536
17.TURGUTLUSPOR35810172856-2834
18.ERGENE VELİMEŞE SPOR3594223570-3531
19.NİĞDE ANADOLU FK3567223777-4025
20.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.3546252276-5418

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Kaynak: AA

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