Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig\'de görünüm

TFF 2. Lig'de 31. hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 67'ye çıkardı. Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Puan durumu tablosuna göre, Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler ilk sıradaki yerlerini korudu.

17.03.2024 16:27
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TFF 2. Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 67'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta da Etimesgut Belediyespor'u deplasmanda 4-2'yle geçen Amed Sportif Faaliyetler, puanını 65'ye yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.

Ligin 31. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.ESENLER EROKSPOR29214466244267
2.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK29195548291962
3.BUCASPOR 192829179342182460
4.1461 TRABZON FK29167654302455
5.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL30159642251754
6.ANKARASPOR301311638261250
7.ANKARA DEMİRSPOR29134123431343
8.KARACABEY BELEDİYE SPOR30119103027342
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ29124133329440
10.DİYARBEKİR SPOR29117113229340
11. HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ29810111828-1034
12.KIRKLARELİSPOR FUTBOL30810122234-1234
13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR30107133549-1434
14.ALTINORDU29710123230231
15.SERİK BELEDİYESPOR30710132333-1031
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2977152848-2025
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ3056192757-3021
18.BURSASPOR2958162248-2620
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ2935211950-3114

NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER29198261214065
2.GMG KASTAMONUSPOR29197347222564
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ29178445212459
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR30177647252258
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ29156847351251
6.İSKENDERUNSPOR291541053391449
7.ISPARTA 32 SPOR29161123635149
8.İNEGÖLSPOR29117113938140
9.FETHİYESPOR2991283836239
10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR30108122423138
11.SOMASPOR29108113235-338
12.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ29108113539-438
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR30104162033-1334
14.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR3079143743-630
15.SARIYER3079143442-830
16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR3079143452-1830
17.BELEDİYE DERİNCE SPOR2977152731-428
18.DENİZLİSPOR3076173046-1627
19.UŞAK SPOR2912261181-705

Kaynak: AA

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