Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

26.03.2022 16:37
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 1'inci ve 3'üncü Grup'ta 28. hafta, birer maçla başladı.

TFF 3. Lig 1'inci ve 3'üncü Grup'ta 28. hafta, birer maçla başladı. 2'nci Grup'ta ise 31. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Sancaktepe FK- Belediye Kütahyaspor: 1-5

2. Grup:

Alagöz Holding Iğdır FK-Bitexen Düzcespor: 1-0

Siirt İl Özel İdaresi-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-1

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor- Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Kızılcabölükspor- Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-1

Hacettepe-Kuşadasıspor: 1-1

52 Orduspor-Kalecik FK: 3-0

İskenderunspor-Yomraspor: 2-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan- Çarşambaspor: 3-1

Bayrampaşa- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0

3. Grup:

Karşıyaka- Çankaya FK: 0-0

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TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1 TFF 2. Lig: Akhisar: 3 Ankara Demirspor: 1 Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç

Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika


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