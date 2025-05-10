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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Seyfettin Ünal, Kemal Maviikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Caner Erkin), Ruben Vezo, Umut Meraş, Stepanenko (Dk. 82 Recep Niyaz), Halil Akbunar (Dk. 57 Hüseyin Maldar), Emre Mor (Dk.

10.05.2025 18:30
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Seyfettin Ünal, Kemal Mavi

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Caner Erkin), Ruben Vezo, Umut Meraş, Stepanenko (Dk. 82 Recep Niyaz), Halil Akbunar (Dk. 57 Hüseyin Maldar), Emre Mor (Dk. 46 Emre Akbaba), Tayfur Bingöl (Dk. 71 Hamza Akman), Prince Ampem, Umut Bozok

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza (Dk. 53 Winck), Piatkowski, Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Dk. 90+3 Berk Can Yıldızlı), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 88 Yusuf İnci), Ben Ouanes (Dk. 46 Can Keleş), da Costa (Dk. 90+3 Taylan Aydın)

Goller: Dk. 38 ve 64 da Costa, Dk. 90+1 Can Keleş (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 31 Dorukhan Toköz, Dk. 33 Melih Kabasakal, Dk. 79 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 45 Espinoza, Dk. 76 da Costa, Dk. 83 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi.

50. dakikada soldan Caner Erkin'in yerden sert ortasında altıpas önünde Umut Bozok meşin yuvarlağı geriden gelen müsait durumdaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre'nin gelişine yakın mesafeden şutunda, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın şutunda, top yan direkten auta gitti.

60. dakikada Caner Erkin'in rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

64. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılan Can Keleş, rakip ceza sahası yakınlarında meşin yuvarlağı Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda gelişine da Costa'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

90+1. dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu. Sağdan da Costa'nın yerde pasında penaltı noktası önünde Can Keleş'in vuruşunda, top filelere gitti: 0-3

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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