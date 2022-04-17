Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Ataşehir Belediyespor'u 2-0 yendi.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmanın her iki yarısında da üstünlük sağlayan Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karadeniz takımının gollerini 67. dakikada Lidiane Lopes Riberio ve 80. dakikada Dilara Sürül kaydetti.

Futbolcular, galibiyeti Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ve taraftarlarla kutladı.